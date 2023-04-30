Під час дієти Раміна не відмовлялася від солодкого.

Відома блогерка Раміна Есхакзай поділилася результатами схуднення. Вона не тільки тримає себе у формі, а ще й скидає зайву вагу. Раміна неодноразово зізнавалася, що раніше мала розлади харчової поведінки, їй вдалося подолати булімію.

Тому нині вона уважно стежить за харчуванням та дослухається порад нутриціолога. У Stories Раміна показала листування з експертом, у якому можна помітити фото з вагами.

Як виявилося, блогерка нині важить 52,3 кілограма. Раміна не обмежує себе у солодкому, проте усе одно худне. З лютого 2022 року їй вдалося "скинути" понад 10 кілограмів.

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"Той момент, коли нутриціолог вже зупиняє. Сама навчила їсти солодке та худнути, а тепер треба зупинитися. В понеділок іду на стабілізацію ваги. Може і спортом скоро займуся. Але це не точно. Хоча ні. Для пружного тіла - треба. Мінус 10,7 кг з початку повномасштабного вторгнення", - написала Раміна.

Після розставання з нареченим блогерка ділилася планами та зазначала, що вона планує працювати над собою та "екологічно" виходити зі стосунків. Декілька днів тому Раміна писала, що буде прислухатися до своїх бажань та цілей, працювати з психологом та поглиблюватися у себе.

Нагадаємо, нещодавно Раміна поскаржилася на відсутність грошей. За словами блогерки, під час війни вона постала перед фінансовими труднощами

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