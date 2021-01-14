Співачка часто знімається у відвертих фотосесіях.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в інста-сторіз фотографії з дуже відвертих фотосесій.

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На одному зі знімків Даша позує на балконі в одному бюстгальтері і панчохах. При цьому вона була без трусиків. На іншому фото дівчина постала в трусиках із завищеною талією і панчохах. На оголений верх вона накинула піджак.

Варто відзначити, що Даша часто публікує подібні знімки. Вона неодноразово знімалася на обкладинки різних чоловічих глянців. Крім того, у неї гарна фігура, яку вона всіляко демонструє.

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Автор: Діана Могилєвич