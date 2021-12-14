Холлі Медісон прожила в особняку близько 7 років.

Відома модель Холлі Медісон прожила в будинку засновника Playboy Х'ю Хефнера багато років, але не всі вони були наповнені радістю і щастям.

Про це повідомляє DailyStar.

За словами дівчини, щотижня моделям давали по 1000 доларів на одяг. Але якщо менеджери бачили, що вони відкладають ці гроші, то суму зменшували.

Крім того, одного разу Хефнер попросив дівчину збільшити груди, щоб вона більше йому подобалася. А ось, коли вона обрізала собі довге волосся, він її налаяв. Також Х'ю не любив червону помаду.

Читайте також"Чоловіків не злічиш": Галкін жорстко зганьбив Пугачову в ефірі шоу (відео)"Я повернулася з салону і він на мене розлютився. Він кричав і говорив, що тепер я виглядаю старою, некрасивою і дешевою. Він був дуже незадоволений", - згадала модель.

І це ще не все. Виявляється, що творець культового глянцю влаштовував у своєму будинку двотижневі оргії і дуже любив фільми для дорослих. Щоб хоч якось це пережити, моделі курили канабіс і напивалися.

"Під час двотижневих оргій, в яких змушували брати участь всіх подружок, на двох екранах на задньому плані показували порнофільми, поки ми задовольняли Х'ю. Мені було соромно, але потрібно було це зробити заради власного життя", – прокоментувала кролик Playboy.

І так тривало сім років, поки Медісон не наважилася втекти. Благо, їй це вдалося і вона стала відомою без допомоги Хефнера.

Варто відзначити, що і українська співачка Даша Астаф'єва була в будинку Хефнера. В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що Х'ю не любив спідню білизну, йому більше подобалися голі дівчата.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва повністю роздяглася для Playboy.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич