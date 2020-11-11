Місіс Байден любить брендові речі і яскраві кольори.

З перемогою Джо Байдена на останніх виборах США Джилл Байден стане новою першою леді Америки. Тепер до місіс Байден прикута увага всієї Америки, і вона стане іконою стилю для мільйонів американців. 69-річна Джилл веде активну громадську діяльність, викладає англійським дітям і дружить з дружиною екс-президента Мішель Обамою.

У гардеробі місіс Байден переважають класичні речі, строгі костюми і туфлі-човники. Вона дуже рідко носить штани, вважаючи за краще їм спідниці та сукні нижче коліна. Однак перша леді також часто з'являється на публіці в яскравих образах і незвичайних кольорах.

Джилл часто можна побачити в брендовому одязі від відомого американського дизайнера Крістіана Сіріано, улюбленого бренду Вікторії Бекхем і Мішель Обами. У серпні вона з'явилася на конференції в ніжно-ліловій міді сукні від Сіріано.

На президентських дебатах в жовтні Джилл була в строкатому квітковому платті від бренду Dolce & Gabbana і медичній масці з таким же малюнком. На ногах у неї були бежеві туфлі Valentino Rockstud.

Втім, місіс Байден рідко з'являється на публіці в брендових речах, на відміну від Меланії Трамп. В основі гардероба Джилл красиві довгі сукні прямого крою та сукні з яскравими запа́хами. Улюблене взуття першої леді - класичні туфлі зі шпилькою і чорні замшеві чоботи.

Нагадаємо, що Джилл Байден в Білому домі вперше порушить давню традицію всіх дружин президентів.

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Автор: Катерина Пулатова