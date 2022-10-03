Голлівудська актриса Ембер Херд потрапила в кадр папараці в чорній майці і широких штанях. Фанати помітили, що вона додала у вазі і виглядає не дуже. Ймовірно, так на її зовнішності відбився скандальний судовий процес, де розкрилися деякі факти з їхніх з Джонні Деппом стосунків.
Який вигляд Ембер Херд мала до розлучення з Джонні Деппом і який вигляд має зараз
Наприклад, на суді Херд зізналася, що підклала фекалії в ліжко Деппу після його пропозиції розлучитися. Звісно, таке не залишилося непоміченим, і мережа буквально "вибухнула" мемами. Після визнання більшість все ж стали на бік актора "Піратів Карибського моря".
До слова, за даними ЗМІ, після перемоги в суді Джонні Депп збирається повернутися в "Пірати Карибського моря". Відомо, що легендарний актор почав переговори з Disney про угоду на 300 мільйонів доларів.
Налагоджується у нього все не тільки в професійному плані, але і в особистому. Так, ЗМІ повідомляють, що Депп закрутив роман зі своїм адвокатом Джоел Річ.
Також УНІАН писав, що на Ембер Херд знову чекають у суді, їй загрожує до 14 років.