Цього року завершився гучний судовий процес між зірковим подружжям. Суд зобов'язав Херд виплатити Деппу компенсацію за наклеп. Мабуть, це не дуже добре відбилося на фігурі знаменитості.

Голлівудська актриса Ембер Херд потрапила в кадр папараці в чорній майці і широких штанях. Фанати помітили, що вона додала у вазі і виглядає не дуже. Ймовірно, так на її зовнішності відбився скандальний судовий процес, де розкрилися деякі факти з їхніх з Джонні Деппом стосунків.

Який вигляд Ембер Херд мала до розлучення з Джонні Деппом і який вигляд має зараз

Наприклад, на суді Херд зізналася, що підклала фекалії в ліжко Деппу після його пропозиції розлучитися. Звісно, таке не залишилося непоміченим, і мережа буквально "вибухнула" мемами. Після визнання більшість все ж стали на бік актора "Піратів Карибського моря".

До слова, за даними ЗМІ, після перемоги в суді Джонні Депп збирається повернутися в "Пірати Карибського моря". Відомо, що легендарний актор почав переговори з Disney про угоду на 300 мільйонів доларів.

Відео дня

Налагоджується у нього все не тільки в професійному плані, але і в особистому. Так, ЗМІ повідомляють, що Депп закрутив роман зі своїм адвокатом Джоел Річ.

Також УНІАН писав, що на Ембер Херд знову чекають у суді, їй загрожує до 14 років.

Вас також можуть зацікавити новини: