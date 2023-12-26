Жінка не очікувала такої реакції.

Нещодавно блогерка влаштувала скандальну "голу" вечірку. Серед гостей були Ксенія Собчак, Філіп Кіркоров, Діма Білан, Лоліта та інші, які вели себе непристойно. Анонс заходу авторка опублікувала ще в середині листопада. Вартість квитків на відкриту частину заходу становила мільйон рублів (це приблизно 408 тисяч гривень).

Проте ця подія викликала хвилю обурення, місцеві активісти та блогери почали вимагати бойкот зіркам, які там були. А днями росЗМІ зазначили, що з Насті вимагають мільярд рублів за цю гулянку (приблизно 408 млн гривень). Колективний позов ухвалив Хамовницький суд Москви. Підписи під ним вже поставили 22 особи. Позивачі вимагають стягнути гроші на користь фонду підтримки учасників війни в Україні.

Сама ж Івлєєва шокована від такого галасу та вибачилась публічно.

Відео дня

"Чи було доречно знімати відео з вечірки та поширювати їх? Так, 100% це було дуже недоречно. Мені шкода, що це сталося, і це неможливо було контролювати. Ризик того, що хтось почне так поводитися, не був передбачений при плануванні заходу. За це вибачаюсь перед усіма", — прокоментувала телеведуча.

Засідання суду у справі пройде наприкінці січня — початку березня. Подейкують, що ініціатором колективного позову виступив актор та продюсер серіалу "Бригада" Олександр Іншаков.

Цікаво, що слідом за Настею публічно свої вибачення принесли інші учасники вечірки.

"Артист такого масштабу, як я, не може і не повинен так безвідповідально ставитись до участі у будь-яких заходах. Я усвідомлюю свою помилку!" - заявив Філіп Кіркоров.

Діма Білан теж не став мовчати.

"Відвідування заходів – частина моєї професії. Знати заздалегідь, що дозволять собі вдягнути інші, я не міг. Я міг відповідати лише за себе. Включень із цієї вечірки у моїх соцмережах не було. Я не опублікував жодної фотографії. Все, у чому мене зараз звинувачують, це не про мене. Це не моє відображення. Але я завжди був патріотом своєї країни", - наголосив Білан.

Ксенія Собчак та Лоліта Мілявська теж вибачились. До слова, найближчі концерти Лоліти взагалі відмінили.

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