Громадські організації нагадали, що авторитарний режим Лукашенка "знищує та кидає до в'язниць білоруських громадян, займається авіаційним тероризмом, влаштовує репресії проти громадянського суспільства та незалежних медіа".

Громадські організації закликали організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі російського співака Валерія Меладзе, який відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї та поплічників Олександра Лукашенка, а також інших російських артистів, які слугують авторитарному режиму.

Про це повідомляє Детектор медіа.

«Чимало відомих українських громадських організацій, брали участь у попередніх фестивалях Atlas Weekend – на локації «Містечко ГО», де розповідали учасникам фестивалю про можливості та приклади громадянської активності. Цього року Atlas Weekend повертається після пандемії та знову планує розгорнути локацію «Містечко ГО». Втім, ми були вражені анонсованою участю у фестивалі російського співака Валерія Меладзе, котрий відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї та поплічників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка», - йдеться у заяві громадських організацій.

Вони нагадали, що авторитарний режим Лукашенка «знищує та кидає до в'язниць білоруських громадян, займається авіаційним тероризмом, влаштовує репресії проти громадянського суспільства та незалежних медіа».

«Ми підтримуємо білоруський народ у його прагненні до демократії, а також у вимогах провести вільні та чесні вибори. Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність, якщо у цьому ж фестивалі беруть участь артисти, що слугують авторитарному режиму. Це також шкодить іміджу фестивалю та всієї країни, яка зараз у питаннях громадської активності та демократичних перетворень є орієнтиром та прикладом для білоруського суспільства», - наголосили громадські організації.

«Закликаємо організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, що слугують авторитарному режиму, а партнерів фестивалю – звернути увагу на ці репутаційні ризики та стежити за відповіддю організаторів фестивалю», - підсумували вони.

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Цю заяву підтримали ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», StopFake (ГО «Центр Медіареформи»), Інформаційна кампанія «По той бік новин», Euromaidan Press, ГО «Інтерньюз Україна», ГО Фундація «Суспільність», Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.

Atlas Weekend 2021: що відомо про фестиваль

Цього року Atlas Weekend буде проходити у форматі Friends Edition.

У списку учасників фестивалю вже значаться Alyona Alyona, Бумбокс, Антитіла, The Hardkiss, Естонський реп-виконавець Tommy Cash і російський співак Ramil.

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Автор: Денис Прядко