Цього року відома на весь світ мелодія Миколи Леонтовича нагадає про важливе.

Мегапопулярна українська співачка Тіна Кароль та UAnimals розповіли про екоцид в Україні доволі оригінально - за допомогою тексту пісні, покладеного на відому у всьому світі мелодію Миколи Леонтовича "Щедрик".

Мета цієї композиції - привернути уваги до екологічних злочинів Росії під час війни проти нашої країни. Тіна Кароль виконала пісню у супроводі хору "Вогник" й довела до сліз мільйони шанувальників.

Новий та актуальний текст до пісні Carol of the Ecocide написав український автор Євген Матюшенко, над аранжуванням працював композитор Юрій Звонарь.

Відеоряд до цієї пісні про екоцид дуже моторошний: кадри російських ударів по об'єктах в Україні змінюються кадрами з вбитими окупантами тваринами, знищеними вогнем полями та лісами, замінованими узбережжями.

Тіна Кароль наголосила, що війна не лише забирає життя людей та їхні оселі, вона також безжалісно нищить українську екологію та світ тварин.

"Доки весь світ готується до різдвяних свят, Росія продовжує обстрілювати мирні міста, та нищити довкілля в Україні. Вже сотню років зимові канікули в США та Європі супроводжує мелодія Carol of the Bells, створена українським генієм Миколою Леонтовичем. Цього року вона нагадає про важливе", - заявив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Як Росія знищує українську екологію

За офіційними даними, в результаті російської агресії понад 182 тис. 880 м2 українського ґрунту забруднено шкідливими речовинами, 20% природоохоронних територій України уражені війною, загинули понад 6 мільйонів свійських тварин і щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів.

Як Дорофєєва своєю піснею звернула увагу на проблему знищення українських осель Росією

Раніше DOROFEEVA випустила кліп на пісню "У твоїй душі" й розчулила мережу. У новій відеороботі артистка показала кадри з розбомбленими Росією будинками в Україні.

Вона закликала допомагати волонтерському руху "Добробат", що відновлює знищені російськими окупантами домівки українців.

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