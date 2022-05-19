Співачка показала себе через три місяці війни, але використала фільтри.

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, що з початку війни в Україні не приводила себе в порядок і показала, який вигляд має на даний момент.

При цьому зірка сфотографувалася з фільтрами, доступними в Instagram, які створили ефект легкого повсякденного макіяжу.

"Майже три місяці не приводила себе в порядок. Сьогодні настав новий день, і я вперше їду на студію", - підписала фото Лобода.

Зазначимо, перший місяць війни в Україні Світлана Лобода відмовчувалася. Пізніше її внесли в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.

Тоді співачка вперше зважилася висловитися про війну, підтримавши Україну. Більше того, вона заявила, що допомагає українській армії. У зв'язку з цим її прибрали з "чорного списку".

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