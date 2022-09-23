Лорак після тривалого мовчання про війну в Україні вирішила виправдатися.

Опальна співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, довго мовчала про війну в Україні, попри те, що саме тут вона народилася і виросла. З початку повномасштабного вторгнення вона жодного разу не озвучила свою позицію, а лише ховалася від громадськості.

Поки в Україні гинуть військові, жінки і діти, вона вже встигла виступити на корпоративах за кордоном. Але про війну на Батьківщині так і не обмовилася.

Останньою краплею для українців стало те, що Лорак назвала себе найтитулованішою співачкою України, щоб поїхати з туром до Європи. Але і там їй виявилися не раді. Українська діаспора постаралася, щоб концерти зрадниці скасували.

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І тільки після цього співачка зважилася висловитися про війну. Вона оприлюднила звернення до шанувальників на своєму офіційному сайті.

"Я пишу цей лист від чистого серця. Я довго мовчала, і, напевно, це було помилкою, оскільки це мовчання використовувалося проти мене. Тепер я хочу розставити всі крапки над "і", висловити, що я дійсно відчуваю. Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різноманітних політичних і медійних маніпуляцій. При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну, і любов до Батьківщини ввібрала з самого дитинства. Я народилася в прекрасному буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками. Протягом 20-ти років моєї творчої діяльності, я прославляю Україну по всьому світу, на всіляких конкурсах і фестивалях, приносячи нагороди і формуючи позитивний образ України. Моя місія як артиста нести музику, дарувати людям радість", - написала Лорак.

Вона додала, що не можна змішувати два поняття - "артист" і "політик". При цьому, за її словами, саме політики зараз використовують її ім'я з метою своїх брудних ігор.

"Я зробила свій вибір - нести любов людям через музику. Це завжди було і буде моїм вибором: служити людям своєю творчістю. Коли я на сцені, з глядачами мене об'єднують – музика і любов. Коли я співаю, я співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю або релігією, за кольором шкіри або сексуальною орієнтацією. Для мене, це не чорний або білий, це просто люди, які люблять мою музику, а я співаю для них", - додала Лорак.

"Ніхто не має права мені диктувати, яким чином мені любити і підтримувати свою країну. Свій внесок у справу миру, злагоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так, як вважаю за потрібне і гідним. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але я прошу поважати мою думку. Тому що демократія - це повага думки інших. Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якому головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир і процвітання. Тому ні "ДНР", ні "ЛНР", ні "Правий сектор", ні "Свобода", не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають ніякого відношення до мене", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України зрадниця Ані Лорак вирішила видалити свою сторінку в Instagram, адже її там критикували за мовчання з приводу агресії Росії. І ось через півроку вона знову з'явилася у соцмережах і відзначилася "порожнім" постом - в ньому ні слова засудження злочинних дій Кремля.

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