Маша вразила фанатів / instagram.com/mashapolyakova
Дочка української співачки Олі Полякової, Маша Полякова, опублікувала в Instagram пікантні знімки.
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На кадрах дівчина позує в суміжному жовтому купальнику. І все б нічого, якби 15-річна Маша не показала свою попу великим планом. Зрозуміло, хейтери не змусили себе довго чекати.
"Мама по попці надає", "Дитино, що ти постиш?!", "У 15 років зад виставляти? А потім про педофілів розповідають", - написали шанувальники.
Маша показала попу / instagram.com/mashapolyakova
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