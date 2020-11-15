Маша Полякова показала пікантне фото.

Дочка української співачки Олі Полякової, Маша Полякова, опублікувала в Instagram пікантні знімки.

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На кадрах дівчина позує в суміжному жовтому купальнику. І все б нічого, якби 15-річна Маша не показала свою попу великим планом. Зрозуміло, хейтери не змусили себе довго чекати.

"Мама по попці надає", "Дитино, що ти постиш?!", "У 15 років зад виставляти? А потім про педофілів розповідають", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич