Колишня дівчина Кота зраджувала йому із солістом Quest Pistols Антоном Савлеповим.

Український хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про зраду колишньої коханої Маріам Туркменбаєвої.

Про це він поділився в ефірі шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною на СТБ.

"Він поїхала на гастролі з Quest Pistols. Вона з тих гастролей не повернулася додому", - каже знаменитість, додавши, що часто чув закиди в тому, що не розвивається.

Читайте такожПереможець "Танців з зірками" розповів про сімейну трагедіюЧерез деякий час хореограф захотів їй зробити подарунок на Новий рік і передав його через Антона Савлепова з Quest Pistols. Пізніше Маша повернулася до Євгена і сказала, що розірвання стосунків було помилкою. Вони прожили ще три тижні, а потім знову відчувся "холодок". Коту наснилося, як його кохана у стосунках із Савлеповим. Виявилося, що це - правда.

"Мені тоді дійсно було боляче і реально неприємно... У них потім нічого не склалося...",- згадує Женя.

При цьому Кот не розуміє, чому відбулася зрада. Очевидно, він її не надихав і не був для неї лідером. Хореограф розповів, що довго переживав розрив.

Хто такий Євген Кот

Євген Кот (рід. 20 травня 1988, Херсон, Україна) - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу "Х-фактор" і "Україна має талант" на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3D-шоу "Барон Мюнхгаузен". Суддя проекту "Україна має талант" 2021 року.

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