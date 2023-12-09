Втім, повідомлення необхідно надіслати до кінця поточної доби.

Клієнти Monobank отримають гроші за повідомлення про те, що вони люблять співачку Надю Дорофєєву.

Про це на концерті Дорофєєвої у Києві оголосив засновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, усі клієнти, які до півночі суботи, 9 грудня, напишуть боту Monobank у Telegram повідомлення із текстом "Я люблю Дорофєєву", отримають 100 гривень на картку.

Втім, потім на сцену вийшов шанувальник співачки Роман, який купив на аукціоні один з лотів, та оголосив, що сума бонусу за повідомлення подвоюється. Тобто, Monobank надішле по 200 гривень.

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У спілкуванні з УНІАН бот Monobank підтвердив, що гроші за повідомлення з текстом "Я люблю Дорофєєву" зарахують на картку завтра, 10 грудня.

Нагадаємо, що після розлучення з Володимиром Дантеса співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Вона не часто проводить з ним час через щільний графік, проте помітно, що вони щасливі разом.

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