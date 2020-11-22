Ролик розкритикували у соцмережах за зйомки на пішохідному мосту на вулиці Інститутській.

Екс-учасниця гурту «Время и Стекло», співачка Надя Дорофєєва потрапила у скандал через кліп на свою першу сольну пісню Gorit.

Читайте також"Новий хіт": Надя Дорофєєва випустила перший сольний кліпРолик розкритикували у соцмережах за зйомки на пішохідному мосту на вулиці Інститутській. Саме там у 2013-2014 роках відбувалися трагічні події, саме там поклали свої життя Герої Небесної Сотні.

Користувачі побачили в такому відео зневагу до загиблих на Майдані.

Кліп Дорофєєвої: реакція соцмереж

Кліп викликав негативні емоції у багатьох підписників співачки: «Танці на кістках розстріляних в 2014 році», «Цинічна ватниця. Кращого місця напередодні річниці Майдану не було в Києві?», «Кращої локації для кліпу в Києві, ніж Інститутська, де Небесну Сотню вбили, немає?! Дно повне...», «Танці на кістках Небесної Сотні напередодні річниці Майдану. Браво, чую звук пробитого дна. Шкода, що такі люди ще є в нашій країні».

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН