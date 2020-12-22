Певица сфотографировалась на фоне ёлки.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она предстала вместе со своей подругой Анной. Девушки сидели на кожаном диване, а в руках держали красные чашки. Настя предстала в черной шелковой юбке и белой кофте, а ее подруга надела красное платье длины миди.

Девушки сфотографировались на фоне ёлки, которую уже успели нарядить. А на столе лежал рождественский венок, внутри которого стояли свечи.

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Автор: Діана Могилєвич