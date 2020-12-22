Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такожФанати запідозрили Меган Маркл у вагітності
На фото она предстала вместе со своей подругой Анной. Девушки сидели на кожаном диване, а в руках держали красные чашки. Настя предстала в черной шелковой юбке и белой кофте, а ее подруга надела красное платье длины миди.
Девушки сфотографировались на фоне ёлки, которую уже успели нарядить. А на столе лежал рождественский венок, внутри которого стояли свечи.
Другие новости УНИАН:
- Макс Барских появился на обложке Playboy и рассказал о своих потребностях в сексе
- Кайли Дженнер не вместила пышную грудь в платье
- Украинская актриса обнажила грудь (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram