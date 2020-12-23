Певица следит за своей фигурой.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в ярком наряде.

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На снимке она позирует в желтом длинном платье с открытыми плечами и высоким разрезом на ноге. Кроме того, платье украшено бахромой. Под такое яркое платье певица надела черные босоножки на высоком каблуке.

Интересно, что Каменских изменила прическу. Она сделала низкий пучок на затылке и уложила челку.

"Очень красивая", "Прекрасная", "Нереально красивая и шикарная женщина", - написали фанаты.

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Автор: Діана Могилєвич