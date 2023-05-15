Ця співачка займе червоне крісло.

Нещодавно телеканал "1+1 Україна" оголосив масштабний кастинг нового, особливого сезону головного музичного проекту "Голос країни", завдяки якому український голос звучить по всьому світу.

Новий 13-й сезон покликаний об'єднати на одній сцені українців, які можуть перебувати в різних куточках світу, які не перестають йти до своєї мети крізь всі перешкоди, а також підтримати український народ, який демонструє силу свого духу і талант.

Сьогодні було розкрито ім'я першого тренера нового сезону "Голосу країни". В одне з червоних крісел 13-го сезону сяде рок-діва і одна з найуспішніших співачок України Юлія Саніна.

Відео дня

Юлія оголосила цю новину, записавши відеоролик у своїй гримерці прямо після прямого ефіру гранд-фіналу Євробачення в Ліверпулі і зазначила, що ще одна її заповітна мрія здійснилася - вона стала тренером улюбленого мільйонами телепроекту.

"Тільки що закінчилося Євробачення, і у нас є ім'я переможця, з чим я вас всіх вітаю. Але у мене є ще одна класна новина для вас: я стану тренером "Голосу країни". Нарешті це крісло моє, тому я хочу запросити всіх музикантів, які мріяли взяти участь у проекті, приєднатися до кастингу. Не пропустіть, будь ласка, свій шанс, і ми з вами обов'язково зустрінемося на головній сцені країни. Kiss", - каже Юлія Саніна.

Саніна шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть і виконують власні пісні.

"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Автори власних пісень, яскраві групи. Бути українським артистом сьогодні - це місія, тому чекаю на справжні таланти", - сказала Саніна.

Нагадаємо, Юлія Саніна вразила "вогненним" образом на Євробаченні.

Вас також можуть зацікавити новини: