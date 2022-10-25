Деякі відомі особистості не хочуть змінювати прізвище в зв'язку з виходом заміж або розлученням, а інші навпаки - поспішають покінчити з минулим.

Деякі знаменитості вважають за краще залишатися на своєму прізвищі попри весілля або розлучення через те, що під нею вони більш впізнавані. А деякі особистості розцінюють це як новий етап свого життя і хочуть швидше покінчити з минулим. Розповідаємо, які знаменитості змінюють прізвище.

Наталія Кличко

Влітку Віталій і Наталія Клички заявили про розлучення після 25 років шлюбу. Вона вирішила залишити старий етап позаду і почати писати своє життя з чистого аркуша. Не так давно Наташа повідомила, що незабаром її прізвище в соціальних мережах зміниться на дівоче - Єгорова.

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"У наступні кілька днів ви побачите зміну мого імені на всіх моїх акаунтах в соціальних мережах і медіа. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталю Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я — Наталія Єгорова... Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і почати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям", - пояснила екс-дружина Віталія Кличка.

Саша Бо

Відома блогерка і підприємниця Саша Пустовіт, яка відома багатьом під псевдонімом Саша Бо нещодавно вдруге вийшла заміж. Пустовіт - це прізвище її першого чоловіка, яку знаменитість після розлучення залишила. Однак зараз вона - Тарнавська.

Валентина Войтенко

Нещодавно стало відомо, що український актор Костянтин Войтенко розлучається зі своєю дружиною Валентиною. Жінка вирішила повернути своє дівоче прізвище, і тепер вона - Мариніна.

Нагадаємо, дружина Володимира Остапчука різко відповіла шанувальникам на тлі чуток про розлучення.

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