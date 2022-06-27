Ці селебріті не бояться з'явитися на публіці в дивних або надмірно відкритих костюмах. Це їхня фішка!

Артисти можуть робити що завгодно, щоб привернути увагу публіки. Часто вони дивують своїми незвичайними нарядами. Сьогодні ми поговоримо про найвідвертіших і "голих" костюмах, в яких українські та світові відомі особистості з'являлися перед своїми фанатами.

Даша Астаф'єва

Українська модель відома своїми епатажними образами. Відвертий одяг - це для неї норма. Наприклад, на одному зі своїх заходів вона виступала у відвертому боді, поверх якого була натягнута сітка. Звісно, взула вона туфлі на величезній платформі і доповнила образ сміливим аксесуаром - чокером.

Майлі Сайрус

Вона завжди віддавала перевагу відвертим вбранням, а візитною карткою став кліп "Wrecking Ball", де співачка гола літає на кулі.

Ось ще кілька її сміливих аутфітів.

Ріанна

Володарка шикарних форм не приховує їх і з радістю демонструє. Деякі її образи з червоних доріжок викликають обговорення у всього світу.

Тіна Кароль

Ще одна любителька розбурхати публіку - українська співачка Тіна Кароль. Вона завжди одягнена стильно і дорого.

Попри те, що боді і панчохи - це трохи не її формат, вона теж знає як підкорити свого глядача за допомогою відвертих нарядів. Так, вона нерідко з'являється перед фанатами в обтягуючих тісних сукнях з акцентом на декольте.

Кім Кардашьян

У світі селебріті Кім - це одна з найзнаменитіших власниць пишних форм. Поп-діва любить відкриті вбрання, і нерідко з'являється в крихітних топах або мініатюрних сукнях на червоній доріжці. Її практично не бачили в мішкуватому одязі!

Нагадаємо, українка з величезними вилицями показала результат чергової операції.

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