Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram знімок, який від неї ніхто не очікував.
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На фотографії вона сидить навпочіпки поруч з дівчиною, яка повернулася до камери спиною. Ця дівчина вигнулася і підняла попу, яку не прикривали навіть шортики. Тобто вона позувала тільки в леопардових трусиках.
Сама Оля підсіла до дівчини і висунула язик, імітуючи облизування її попи. Також вона поклала одну руку на її соковиті форми.
"Оля змінила орієнтацію", "Зачіска не в моді вже", "Щось перебір", "Вульгарно", - написали фанати.
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