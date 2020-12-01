Співачка показала пікантний знімок.

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram знімок, який від неї ніхто не очікував.

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На фотографії вона сидить навпочіпки поруч з дівчиною, яка повернулася до камери спиною. Ця дівчина вигнулася і підняла попу, яку не прикривали навіть шортики. Тобто вона позувала тільки в леопардових трусиках.

Сама Оля підсіла до дівчини і висунула язик, імітуючи облизування її попи. Також вона поклала одну руку на її соковиті форми.

"Оля змінила орієнтацію", "Зачіска не в моді вже", "Щось перебір", "Вульгарно", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич