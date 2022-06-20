Співачка з дочками Машею і Алісою зараз знаходиться за кордоном.

Українська співачка Оля Полякова зараз перебуває у Франції. Туди вона поїхала з дочками Машею і Алісою практично відразу після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну і почала бомбити мирні міста.

У своєму Instagram-профілі вона показала архівні фото з чоловіком, який зараз знаходиться не поруч. Співачка написала, що дуже сумує за Вадимом.

"Мої діти не бачили тата вже 100 днів... Але вони знають, що він є у них, любить їх, і дуже чекають зустрічі! Тато для мене - істота метафізична, я знаю, що він повинен бути люблячим і надійним, ніжним і сильним і завжди бути готовим на все заради своїх дітей…

Мені так не пощастило, я свого батька рідного майже не знала, а та людина, яка була здатна дати мені любов, з'явився в маминому житті пізно, я виросла... моїм дітям пощастило, у них прекрасний батько. Вибирала я його, тому що знала, що кращого батька своїм дітям мені не знайти!",- висловилася Оля.

Нагадаємо, неповнолітня дочка Полякової розповіла про панічні атаки і про те, як через них не могла дихати.

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