Памела Андерсон показала нове фото.

Відома модель Памела Андерсон опублікувала в Instagram нову фотографію, де позує в сексуальному боді.

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Крім боді, вона одягла чорні панчохи і червону перуку. На знімку Памела позує, стоячи рачки.

"Давайте читати і танцювати; ці дві розваги ніколи не заподіють шкоди світу", - підписала фото зірка.

За кілька годин фото набрало понад 16 тисяч лайків. Дізнатися думку підписників не вдасться, бо Андерсон приховала коментарі до даного посту.

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: Діана Могилєвич