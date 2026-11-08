69-річний Зібров заявив, що йому підвищили пенсію: скільки зараз отримує народний артист

Співак наголосив, що продовжує працювати.

69-річний народний артист України Павло Зібров розповів, що не так давно йому збільшили розмір пенсії.

"Мені підвищили пенсію. Вже 11 400 гривень", – заявив він у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Але, як підкреслив співак, він продовжує активно працювати. Як виявилося, останні кілька років Зібров не тільки займається творчою діяльністю, а й викладає в столичному університеті.

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"Я досі працюю, хоча у мене стаж майже 50 років. Мене запросив Михайло Поплавський, і я очолюю кафедру естрадного співу в Університеті культури. Там я працюю вже 4,5 роки. У мене повна ставка, надбавка за звання народного артиста, професора. Я працюю, немає часу на відпочинок", – заявив він.

Павло Зібров зізнався, що викладання приносить йому справжнє задоволення. Артист не лише ділиться професійним досвідом із майбутніми колегами, а й підтримує голос у добрій формі. За його словами, під час занять зі студентами він не може дозволити собі говорити тихо чи хрипіти, тож постійно стежить за станом голосових зв'язок.

Водночас, як відомо, про доходи від концертів та виступів на приватних заходах співак вважає за краще не поширюватися. Раніше Зібров зазначав, що всіма фінансовими питаннями опікується його дружина Марина.

Нагадаємо, після виходу на пенсію розмір державних виплат Павлу Зіброву змінювався кілька разів. За словами артиста, спочатку його пенсія становила всього 2 500 гривень, проте до червня 2024 року зросла до 8 300 гривень.

Днями Зібров зізнався, яку зарплату платить своїй 29-річній доньці.

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