Зірка сильно налякалася під час зйомок кліпу, для якого вона "перетворилася" на русалку.

Відома співачка Шакіра показала курйозне відео, зроблене під час зйомок її нового кліпу. Зірка грала роль русалки, яка лежала посеред сміття.

У якийсь момент поруч з Шакірою з'явився щур. Гризун раптово стрибнув у бік співачки. Вона була настільки перелякана, що заверещала.

Однак співачка не стала намагатися приховати курйозну ситуацію. Натомість вона вирішила "хайпанути". Шакіра змонтувала смішний ролик, на якому її крик повторюється декілька разів.

"Речі, які трапляються навіть з русалками", - підписала відео Шакіра.

Кумедний ролик сподобався фанам. Усього за добу відео зібрало майже 1,5 мільйона лайків. Крім цього, користувачі активно коментують "рілз" від Шакіри.

Шанувальники співачки пишуть, що їх потішила реакція зірки на щура. Коментатори жартують, що гризун "символізує" колишнього обранця Шакіри - Жерара Піке, який намагався повернутися до неї після зрад. Також вони пишуть:

"Шакіра прокидається вранці і бачить Піке поруч"

"Я дивився це понад 14 разів, клянусь, я не брешу... Не можу перестати сміятися!"

"Шакіра, коли бачить, як Піке намагається наблизитися".

Нагадаємо, Шакіра прожила з Піке 11 років. Однак у 2022 році співачка дізналася, що обранець її зраджував. Зірка пішла від чоловіка і випустила "пісню помсти", в якій описала всі свої емоції і принизила колишнього. Трек "Music Sessions #53" приніс Шакірі нову хвилю слави, завдяки йому вона потрапила до книги рекордів Гіннеса.

Вас також можуть зацікавити новини: