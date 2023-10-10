Американська модель і порнозірка Мія Халіфа неодноразово висловлювалася на підтримку агресії бойовиків ХАМАСу по відношенню до ізраїльтян. Вона підтримує не тільки війну, а й вбивства людей.
Крім того, в соціальній мережі Х вона просила "передати борцям за свободу в Палестині" перевертати телефони і знімати горизонтальні відео, щоб можна було краще розглянути насильство над ізраїльтянами.
Також вона порівняла вторгнення Росії в Україну з нападом ХАМАСу на Ізраїль:
"Так ви підтримуєте Україну, коли Росія вторгається, але не Палестину".
Через такі висловлювання відомий чоловічий глянець Playboy припинив з нею співпрацю. У своїй заяві вони відзначили, що їхня редакційна політика не підтримує насильство і його пропаганду.
"Ми пишемо сьогодні, щоб повідомити вам про наше рішення припинити співпрацю Playboy з Мією Халіфою, включаючи видалення каналу Мії на нашій платформі. Мія зробила огидні і гідні осуду коментарі, в яких прославляла напади ХАМАС на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, відома українська співачка опинилася в епіцентрі вибухів в Ізраїлі.