Дівчина заохочує насильство бойовиків ХАМАС по відношенню до ізраїльтян.

Американська модель і порнозірка Мія Халіфа неодноразово висловлювалася на підтримку агресії бойовиків ХАМАСу по відношенню до ізраїльтян. Вона підтримує не тільки війну, а й вбивства людей.

Крім того, в соціальній мережі Х вона просила "передати борцям за свободу в Палестині" перевертати телефони і знімати горизонтальні відео, щоб можна було краще розглянути насильство над ізраїльтянами.

Також вона порівняла вторгнення Росії в Україну з нападом ХАМАСу на Ізраїль:

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"Так ви підтримуєте Україну, коли Росія вторгається, але не Палестину".

Через такі висловлювання відомий чоловічий глянець Playboy припинив з нею співпрацю. У своїй заяві вони відзначили, що їхня редакційна політика не підтримує насильство і його пропаганду.

"Ми пишемо сьогодні, щоб повідомити вам про наше рішення припинити співпрацю Playboy з Мією Халіфою, включаючи видалення каналу Мії на нашій платформі. Мія зробила огидні і гідні осуду коментарі, в яких прославляла напади ХАМАС на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, відома українська співачка опинилася в епіцентрі вибухів в Ізраїлі.

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