Поліна Фаворська здивувала фанатів.

Екс-солістка групи "Серебро" Поліна Фаворська опублікувала в Instagram пікантні фотографії.

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На знімках Поліна позує то абсолютно голою, то в одних трусиках. На одному з фото дівчина підняла ногу так високо, що було видно її інтимне місце.

Буквально за кілька годин фото набрало понад 18 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

"Ти крута, і без комплексів", "Трусики бомба, чесно кажучи", "Шикарна", "Дуже красива", "Поліно, фото вогонь, але трохи небезпечно піднімати ноги в такій спідній білизні", "Яка кицька", - написали фанати.

Хто така Поліна Фаворська:

Співачка народилася 21 листопада 1991 року у Волгограді

У 2014 році Поліну запросили в групу "Серебро", на місце Олени Темникової

У червні цього ж року оновлений музичний колектив з композицією "Мало тебя" виступив на премії Муз-ТВ 2014

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Автор: УНІАН