Екс-солістка групи "Серебро" Поліна Фаворська опублікувала в Instagram пікантні фотографії.
Читайте такожПопулярна модель з пишними стегнами показала фігуру
На знімках Поліна позує то абсолютно голою, то в одних трусиках. На одному з фото дівчина підняла ногу так високо, що було видно її інтимне місце.
Буквально за кілька годин фото набрало понад 18 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
"Ти крута, і без комплексів", "Трусики бомба, чесно кажучи", "Шикарна", "Дуже красива", "Поліно, фото вогонь, але трохи небезпечно піднімати ноги в такій спідній білизні", "Яка кицька", - написали фанати.
Хто така Поліна Фаворська:
- Співачка народилася 21 листопада 1991 року у Волгограді
- У 2014 році Поліну запросили в групу "Серебро", на місце Олени Темникової
- У червні цього ж року оновлений музичний колектив з композицією "Мало тебя" виступив на премії Муз-ТВ 2014
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram