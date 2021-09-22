Український актор Павло Кружнов розповів, що в юності був жертвою булінгу з боку однокласників. За його словами, він любив грати з дівчатками в ляльки, а всі ці хлопчикові забави - не для нього.
У програмі "Зірковий шлях" він зізнався, що саме це і стало причиною для його "цькування". Іноді агресія однокласників-хлопчиків доходила і до рукоприкладства.
"Бувало, що мені в спину кричали, що я пєтушара. Одного разу, коли я йшов по коридору, до мене підійшов чувак і просто поставив мені фінгал. Я розгубився, тому що ніколи не застосовував фізичну силу", – сказав Павло.
Читайте такожОбличчя дало тріщину: у Лоліти під час концерту розійшовся шов на обличчіХто такий Павло Кружнов
Кружнов народився в 1991 році в родині лікарів. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2014).
Актор став популярним після ролей в таких серіалах як "Папік 2" і "Люся Інтерн". Він знімався і в інших серіалах українського виробництва, але найчастіше грав лише епізодичну роль.
Вас також можуть зацікавити новини: