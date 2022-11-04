Знаменитість вважає, що він брехав у пресі про те, що записався до лав тероборони.

Співачка Анастасія Приходько висловилася на адресу репера Потапа. В інтерв'ю шоу "Слава+Таня" Слава Дьомін запитав у знаменитості про людей, в яких вона розчарувалася після повномасштабного вторгнення РФ. Ось що відповіла Настя:

"Потап! Тому що коли він почав давати інтерв'ю про те, що, будучи в Іспанії, його записали в тероборону в Україні - це вже повна ахінея. Він приїхав сюди тільки з тієї причини, що у нього почалися зйомки шоу на одному з каналів".

Відзначимо, що це вже не перший раз, коли Анастасія Приходько гостро критикувала тих чоловіків, які виїхали за кордон під час війни. Раніше виконавиця говорила:

"Розмовляла з моїм другом на тему того, як приймати наших чоловіків у момент перемоги, які свого часу поїхали за кордон під час повномасштабної війни. Ну, всі люди виходять на вулицю, обіймають один одного і вітають з перемогою, і поруч стоїть Патап, Влад Яма, Монатік і так далі... Мені говорити їм: "Вітаю з перемогою"? Або говорити: "Я так рада, що ви повернулися"... Або на кшталт: "О, як чудово, що ми всі разом"? Або обійняти і підтримати словами: "Як тобі там було важко, слава Богу, що все добре"... Ну ось що? У мене є одна версія, як їх можна називати – "чангалісти". Коротше, цікава була розмова з другом, але консенсусу в цій темі ми не досягли".

Нагадаємо, нещодавно Приходько закликала забрати український паспорт і нагороди у Лорак, Лободи і Повалій.

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