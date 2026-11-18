Гаррі відслужив у британській армії 10 років, двічі побувавши у гарячих точках.

Принц Гаррі заявив, що готовий повернутися на службу у британських збройних силах, якщо виникне така необхідність, зокрема через російську загрозу. Про це герцог Сассекський розповів в інтерв'ю The Telegraph під час неоголошеного візиту до Львова минулого тижня.

Гаррі наголосив, що відсутність безпосередніх бойових дій на британській території не означає, що країна перебуває поза конфліктом із Москвою.

"Те, що в нас не летять дрони, кулі та ракети, не означає, що ми не у стані війни", – заявив принц.

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Він також зазначив, що європейські країни вже усвідомили масштаб російської загрози, однак висловив побоювання, що континент може почати конфліктувати сам із собою.

За словами герцога, нинішня геополітична ситуація викликає занепокоєння, а колишні військовослужбовці мають бути готовими знову виконувати свої обов'язки.

"Якщо мене попросять знову записатися [до війська], якщо виникне така потреба, то я на всі 100 відсотків буду там, щоб служити своїй країні разом зі своїми колегами-ветеранами та військовослужбовцями", - сказав Гаррі.

Як зазначає The Telegraph, герцог Сассекський прослужив у британській армії десять років, зокрема двічі побував у відрядженні в Афганістані як пілот ударного вертольота Apache. Військову кар'єру він завершив у 2015 році.

За час повномасштабної агресії РФ він вже чотири рази відвідав Україну.

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Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня принц Гаррі вчетверте відвідав Україну та побував у Львові на Всеукраїнських Іграх Нескорених, де підтримав українських ветеранів і військовослужбовців під час змагань. Він наголосив, що Україна переможе у війні та зможе стати успішною державою завдяки досвіду, здобутому в умовах війни.

Також ми писали, що у серпні стало відомо про намір принца Гаррі та Меган Маркл переїхати з Каліфорнії до Великої Британії, де житимуть у приватному будинку поблизу Лондона. Їхні діти, Арчі та Лілібет, як повідомлялося, з вересня мали навчатися в одній з британських шкіл.

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