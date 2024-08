Ліам та Ноел Галлахери датуть декілька концертів у 2025 році.

Відомий британський рок-гурт Oasis, який розпався у 2009 році може знову возз'єднатися. Учасники колективу Ноел Галлахер та Ліам Галлахер, який раніше випав з вертольота, дадуть декілька концертів влітку 2025 року.

Як пише Variety, музиканти планують дати одразу 10 концертів. Вони хочуть виступити на лондонському стадіоні "Вемблі", аби побити рекорд Тейлор Свіфт. Як відомо, артистка виступала на цій локації 8 разів поспіль.

Ба більше, стало відомо, що брати Галлахери будуть хедлайнерами музичного фестивалю в Гластонбері.

Водночас у соцмережах гурту з'явилося загадкове відео з надписом "27.08.24". Допис артисти ніяк не підписали, але натякнули, що у вівторок шанувальників очікує музична новинка.

"Мені ніколи не подобалося це слово "колишній", – написав Ліам у своєму Twitter 25 серпня, натякаючи на возз'єднання гурту.

У червні Ліам Галлахер розпочав тур, присвячений 30-річчю дебютного студійного альбому Oasis "Definitely Maybe". Нове перевидання альбому очікується 30 серпня.

Що відомо про Oasis

Колектив був заснований у 1991 році в Манчестері. Свій останній концерт брати дали у 2009 році, після чого гурт розпався. Ширилися чутки, що причиною розпаду стала сварка між Ліамом та Ноелом перед концертом в Парижі. Ноел заявив, що виходить з складу Oasis, тому що більше не може бути на одній сцені з Ліамом. Після того брати зосередилися на сольній кар'єрі.

За 18 років існування Oasis випустив сім студійних альбомів, кожен з яких очолював хіт-парад Великої Британії. Колектив також неодноразово отримував нагороди NME Awards, Brit Awards та MTV Europe Music Award. Також у квітні цього року Oasis увійшов до "Зали слави рок-н-ролу".

Серед найвідоміших пісень колективу "Wonderwall", "Don’t Look Back In Anger", "Live Forever", "The Masterplan".

