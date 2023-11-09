До списку потрапили знані артисти / скріншот

Сьогодні, 9 листопада, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2024" оприлюднили список з двадцяти артистів, які увійшли до лонглиста.

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили у Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, які мають дуже гармонійний тандем та знані не лише в Україні, а й за її межами.

alyona alyona & Jerry Heil / колаж

Вдруге представити Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Артист у 2018 році виступав на "Євробаченні" з піснею Under The Ladder. Тоді він посів сімнадцяте місце.

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MELOVIN виступить вдруге / фото instagram.com/melovin_official/

У списку є й оригінальна виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у "Голосі країни" в команді Івана Клименка.

Голос STASYA підкорив суддів "Голосу країни" / фото instagram.com/stasya.official.ua/

Сучасні хітмейкери також спробують свої сили. Зокрема PARFENIUK, відомий хітом "Провела екскурсію". Артист створює хіт за хітом, які підривають мережу, та мріє про мир в Україні.

PARFENIUK / фото instagram.com/parfeniuk_13/

Співачка SKYLERR, відома хітом "Вечорниці", присвяченим темі кохання, дуже швидко завоювала серця українців.

SKYLERR раптово увірвалась на українську сцену / фото instagram.com/skylerr_official/

Список учасників

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Додамо, що на наступному етапі з двадцяти учасників лонглиста оберуть десять фіналістів, які й поборяться за право представити Україну на міжнародному музичному конкурсі.

Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування – учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал.

Нагадаємо, що нещодавно УНІАН писав, що учасник "Євробачення" жбурнув прапор і образився на українців.

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