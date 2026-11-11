Трагедія в родині Федишин: комісія МОЗ знайшла сім порушень під час надання меддопомоги

Серед них - несвоєчасне УЗД, затримка екстреної допомоги та неналежне спостереження за пацієнткою.

Комісія Міністерства охорони зафіксувала сім порушень під час надання медичної допомоги українській співачці Ірині Федишин, яка втратила дитину, у лікарні Святої Анни. Про результати перевірки розповів чоловік пацієнтки Віталій Човник.

За його словами, мова йде про неналежну оцінку ризиків під час вагітності, відсутність належного спостереження після госпіталізації, суттєве запізнення проведення УЗД і неналежне визначенням та документування обсягу крововтрати. Також була застосована неправильна тактика переливання крові, несвоєчасна екстренна медична допомога та наявні порушення у веденні документації. Усунути зауваження лікарня має до 1 грудня.

Чолокік також наголосив, що комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога співачці не відповідала стандартам і протоколам.

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Він також розкритикував відсутність цілодобового чергування лікаря УЗД та висловив претензії до медиків, які супроводжували вагітність дружини.

Важливо, що після трагедії в пологовому запровадили цілодобове чергування такого спеціаліста, а питання можливої кримінальної відповідальності родина ще вирішуватиме.

Трагедія в родині Федишиних

Українська співачка Ірина Федишин втратила дитину в жовтні на 35-му тижні вагітності.

Нещодавно у львівській Лікарні Святої Анни (у минулому - пологовий будинок №1 м. Львів) відреагували на заяви артистки, яка після втрати дитини натякнула на недбалість працівників медустанови. У лікарні заявили, що "обставини трагедії вже стали предметом професійного розслідування".

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