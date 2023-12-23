Кулінар зазначив, що наразі практикує вільні стосунки зі своєю партнеркою.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розкрив, що практикує вільні стосунки та не бачить себе поруч з однією жінкою впродовж усього життя.

Як розповів кулінар в інтерв'ю проекту "Наодинці", він перебуває у стосунках, але це вільний формат. Для цього партнера необхідно готувати та багато пояснювати.

"У мене є стосунки. Але стосунки – це така тема…є вільні стосунки. Дуже довго про це треба говорити і розповідати, чому саме я обираю стосунки не з однією людиною. Я не кажу, що це добре чи погано. Комусь подобається бути вдвох. Є багато людей, які не можуть бути вдвох, бо вони мучаться. Я не з тих людей, які хочуть бути з однією людиною до кінця своїх днів", - зізнався Євген.

Вільні стосунки більш комфортні для нього. Ба більше, кухар не готовий ділити побут з партнеркою. Він зазначив, що готовий підтримувати на допомагати, але не жити з обраницею.

"Мені хочеться, щоб ми з людиною могли жити своє життя і було всім від цього добре. Вільні стосунки для мене – це я можу бути спокійним, жити своїм життям і мати людину, яка так само живе своїм життям. Ми можемо не жити разом, бачитися, проводити час, допомагати, підтримувати. Навіщо мати стандартні стосунки? Можливо, це можна було б зробити, але в мене інше життя вже", - додав знаменитість.

Нагадаємо, що Євген Клопотенко до останнього тримав інтригу щодо свого весілля зі співачкою Вікторією Родько. Зараз же він нарешті пояснив, що сталося насправді. За словами Євгена, вони з Вікторією "зіграли весілля" заради збору грошей на автомобілі для медиків інтернаціонального легіону.

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