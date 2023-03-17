Онуфрійчук дуже любить свого чоловіка, заради нього вона навіть хотіла закінчити кар'єру.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук готується стати матір'ю, вона планує свою вагітність та не припиняє допомагати українцям. Вже понад два роки вона розривається між двома країнами: Швейцарією, де живе її чоловік - мільйонер казахського походження Алмаз, та Україною, де в неї рідні та робота.

Раніше вона без проблем літала на батьківщину, проте після 24 лютого 2022 року все змінилося. В інтерв'ю "ЖВЛ" Онуфрійчук розповіла, що дуже хоче частіше бувати в Україні, проте її чоловік проти.

"Чесно кажучи, кожна моя поїздка додому у нас ледь не через сварки відбувається, тому що він проти, щоб я їздила. Він наполягає, щоб я цього не робила, тому що небезпечно", - зізналася ведуча.

Втім мільйонер не дарма переймається, адже Онуфрійчук дуже важко переживає трагічні події на батьківщині. Проте вона знайшла себе у допомозі українцям та навіть заснувала благодійний фонд. Його ведуча навіть називає своєю дитиною.

Онуфрійчук вже давно хоче стати мамою. Вона та її чоловік вже займаються цим питанням, пара навіть пройшла спеціально детокс-програму в одному із санаторіїв Швейцарії.

"Це моя мрія, це наша мрія з ним. Стати батьками чудових, красивих, здорових дітей. І ми невпинно працюємо над цим, дуже вірю, що в нас все вийде: народити дитину, виростити та виховати людину і залишити на цій планеті частинку себе, свого продовження", - зізналася ведуча.

Онуфрійчук бачить себе гарною матір'ю. Заради родини та чоловіка вона навіть думала піти з телебачення. Втім, такі жертви не знадобилися. Коханий ведучої бачить, як вона любить свою роботу та підтримує її у всьому.

Нагадаємо, ведуча нерідко стає об'єктом критики у мережі. Хейтери називають її "ніякою" та "пташкою в золотій клітці". Втім, сама Онуфрійчук реагує на усі закиди з гумором.

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