56-річний актор Венсан Кассель видалив всі фото з дружиною Тіною Кунакі.

Французький актор і продюсер Венсан Кассель розлучився зі своєю вдвічі молодшою дружиною Тіною Кунакі після п'яти років спільного життя. Як повідомляє Daily Mail, разом пара не з'являлася на публіці вже кілька тижнів. Також Кассель видалив всі спільні фото з актрисою з соцмереж.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації не надходило. У ЗМІ пишуть, що Тіну цього тижня бачили на одному з футбольних матчів. Ходила вона туди одна. Вона мала пригнічений.

Слід зазначити, що у Кунакі 5 квітня був день народження. Венсан Кассель з цього приводу нічого не публікував у своєму Instagram.

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Історія кохання Венсана Касселя і Тіни Кунакі

Венсан Кассель - актор, який прославився завдяки фільмам "Дванадцять друзів Оушена", "Братство вовка" і багатьом іншим. З майже вдвічі молодшою актрисою Тіною Кунакі вони познайомилися в 2016 році. У 2018 році вони одружилися, зігравши красиве весілля у себе на батьківщині у Франції. У 2019 році Тіна народила дочку, яку назвали Амазонія.

На початку весни 2023 року Кунакі в інтерв'ю виданню Vogue France зворушливо згадувала перше побачення зі своїм тодішнім чоловіком:

"Вперше, коли я пішла на побачення з чоловіком, я була в джинсах та футболці. Він був зі своїм двоюрідним братом, тож насправді це було не зовсім побачення. Він потім захотів знову мене побачити".

Нагадаємо, Warner Bros. знімуть серіал про Гаррі Поттера.

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