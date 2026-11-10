Стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week: помер відомий український дизайнер

Причина смерті поки що не уточнюється.

Помер український дизайнер, один із засновників Ukrainian Fashion Week Сергій Бизов. Йому було 57 років.

Про смерть модельєра повідомили представники Українського тижня моди на офіційній сторінці заходу в Instagram. Причина смерті поки що не уточнюється.

"Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week. Наші співчуття рідним і близьким Сергія та всій fashion-спільноті України", – йдеться в повідомленні.

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Сергій Бизов: що про нього відомо

Майбутній дизайнер народився 19 листопада 1968 року в Кривому Розі. Він закінчив Криворізький гірничорудний інститут, після чого працював у місцевому Будинку моделей. У 1992 році Бизов відкрив перше приватне ательє в рідному місті, а через два роки переїхав до Києва. У столиці він заснував власне ательє та почав презентувати авторські колекції.

Що стосується Ukrainian Fashion Week, то саме Бизов запропонував концепцію заходу, розробив його формат та основні правила.

Окрім дизайнерської діяльності, Бизов співпрацював із відомими мультибрендовими просторами Sanahunt, Spazio та The Icon, працював стилістом і займався оформленням інтер’єрів.

У лютому 2022 року модельєр повернувся до створення колекцій після 21-річної перерви. На ювілейному 50-му сезоні Ukrainian Fashion Week він представив бренд HEART RATE, створений спільно зі Світланою Суркіс, де обійняв посаду фешн-директора.

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