33-річна українська супермодель Аліна Байкова з’явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у напівпрозорій довгій сукні яскравого червоного кольору. Втім вона зауважила, що червоний в такому випадку - не колір пристрасті, як заведено вважати.
Цим Байкова хоче нагадати світові про те, що Україна зараз в крові від дій російських загарбників.
Відомо, що ця сукня створена українським брендом Tasha Mano.
Нагадаємо, топ-модель Аліна Байкова таємно пронесла український прапор на Каннський кінофестиваль. Так, дівчина сховала його в ліф сукні, а після того, як до неї наблизилися фотографи, дістала жовто-сині прапор і стрічку, щоб привернути увагу до війни в Україні.