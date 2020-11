Китайський технологічний гігант ByteDance у 2016 році запустив додаток Douyin для створення коротких відео. За рік сервіс набрав 100 мільйонів користувачів, і його вивели на міжнародні ринки під новою назвою - TikTok.

У цей час в США завойовував популярність аналогічний додаток Musical.ly, створений у 2014 році. Його аудиторія знімала 15-секундні кліпи - в основному синхронний спів або танці під популярні мелодії.

У 2017 році ByteDance придбала Musical.ly за 1 мільярд доларів. Якийсь час обидві платформи існували паралельно: Musical.ly в США, а TikTok на інших закордонних ринках. Але через рік ByteDance оголосила про їхнє об'єднання, враховуючи загальну місію: створити спільноту, де кожен може стати кріейтором. Усі облікові записи з Musical.ly автоматично перенеслися на TikTok.

Сервіс отримав нові функції: можливість створювати різні типи контенту та додавати більше креативу. Ось що стало основними особливостями TikTok:



• основна аудиторія TikTok - покоління Z;



• сервіс пропонує безліч інструментів для креативу: стікери, маски, фільтри, спецефекти, сотні музичних треків, які можна накласти на відео;



• якщо основним контентом на Musical.ly був синхронний спів, то TikTok пропонує самовиражатися різними способами: знімати гумористичні кліпи, дуети та реакції на популярні ролики, влаштовувати челленджі та конкурси;



• на відміну від інших соцмереж, у TikTok користувачів стимулюють бути не тільки споживачами, але і творцями контенту.



• сервіс позиціонує себе як максимально демократичний: аудиторію закликають бути природною та знімати ролики виключно на смартфон.



Ключова фішка TikTok - челленджі. Це флешмоби, в яких користувачі повторюють певний рух чи танець. Алгоритми рекомендацій у додатку дуже прості: у тренди можна потрапити незалежно від того, скільки у тебе підписників. Челленджі допомагають отримати більше охоплення та відчути себе частиною гігантської спільноти.

Челленджі бувають настільки вірусними, що TikTok став потужним каналом для "просування" артистів. Завдяки соцмережі американський інді-гурт "Fitz and the Tantrums" потрапив до корейських чартів, хоча жодного разу не виступав в Азії. Половина хітів у китайських стрімінгових сервісах - пісні, які стали популярними в TikTok або Douyin. Головна пісня 2019 року - Old Town Road репера Lil Nas X - теж вийшла саме з TikTok.

У лютому 21-річний американець Майкл Пелчат завантажив у свій профіль короткий ролик , в якому він танцює під трек Lil Nas X, а потім за допомогою монтажу різко перевтілюється у ковбоя. Челендж підтримали понад 3 мільйони осіб, а Old Town Road побив рекорд чарту Billboard Hot 100, протримавшись на першій сходинці хіт-параду впродовж 17 тижнів.

За словами Майкла, він скористався TikTok через його простоту і зручність. Монтаж ролика, наприклад, у додатку iMovie забрав би багато часу, адже доводилося б довго склеювати відео і накладати зверху аудіо так, щоб не було розсинхрону.

Я знайшов репера Lil Nas X в Instagram. У нього було 3000 підписників. Написав йому, чи він не проти використання його треку. Він такий: "Звичайно, бери". Так все і почалося. Після божевільного успіху репер зв'язався зі мною і подякував за те, що я змінив його життя.

І заплатив $500 Майкл Пелчат TikTok-блогер

TikTok зробив, здавалося б, неймовірне - створив нову нішу у соціальних медіа, де вже є Instagram, Snapchat, YouTube та безліч інших платформ для обміну розважальним контентом. Він став місцем для реалізації молоді, яка не хоче сидіти у соцмережах зі своїми батьками.



TikTok - територія тотальної свободи та розваг. Там немає політиків і брендів, немає реклами і токсичного контенту - тільки позитив, танці, музика і жарти. Це робить його незрозумілим для дорослих і в той же час ідеальною соцмережею для підлітків.

TikTok дав потужний інструмент творчим людям. Він дозволяє за кілька кліків створити на своєму смартфоні складний відеоролик. Нехай половина таких відео в ньому зняті на тлі домашніх килимів - але це найкраще свідчення того, що продуктові менеджери соцмережі все зробили правильно. TikTok став, без перебільшення, народним додатком.

Сьогодні TikTok належить пекінській компанії ByteDance. Це один з найдорожчих стартапів у світі з оцінкою у $100 мільярдів. Це більше, як корпорація IBM. Власників TikTok інколи називають "королі клікбейту". Успіх вірусних рекомендацій соцмережі забезпечують потужні алгоритми машинного навчання. Аналізуючи поведінку користувача, вони швидко підлаштовуються під його смаки та пропонують саме той контент, який його втягне. Чим більше користувачів, тим більше даних для навчання, і тим ефективніше працюють рекомендації.

Зараз ByteDance витрачає $3 мільйони на день для просування TikTok на американському ринку. Завдання просте - за будь-яку ціну відібрати аудиторію у американських соцмереж.



З монетизацією TikTok не поспішає. Тут немає програми виплат для авторів, як на YouTube, а рекламні інструменти обмежені. Відсутність агресивної монетизації пояснюється цілком раціонально: розробники платформи не хочуть псувати атмосферу креативності. Така тактика прекрасно працює - наразі TikTok практично монополізував ринок вертикальних розважальних відео і став головною альтернативою стрімко старіючим американським соцмережам.

Найбільш високооплачувані зірки TikTok

Forbes склав перший рейтинг зірок додатку TikTok за їхніми прибутками. До нього потрапили всього 7 блогерів, які заробили через сервіс більше $1 млн за рік. Видання підкреслює, що у рейтингу брали участь лише ті блогери, які починали кар'єру і стали популярними саме в TikTok, а не на інших майданчиках.



Для складання рейтингу Forbes оцінював прибуток, який блогери отримали з 30 червня 2019 року до 30 червня 2020-го, до сплати податків. Для цього журналісти видання говорили з агентами, менеджерами, маркетологами та інвесторами учасників рейтингу.



Еддісон Рей Естерлінг, $5 млн

70 млн підписників У Еддісон майже 70 млн фоловерів, а її танцювальні відео набирають мільйони переглядів. Естерлінг має кілька джерел заробітку. Основний - рекламні контракти з брендами American Eagle, Spotify, Reebok та Daniel Wellington. У неї також є своя лінія косметики ITEM Beauty.

