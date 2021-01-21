Киян просять триматися подалі від будинків: можуть падати бурульки

Через перепади температур на дахах будинків масово утворюються крижані бурульки.

У Києві можуть падати бурульки / фото УНІАН

У Києві через перепади температур почали утворюватися бурульки, які становлять небезпеку для пішоходів.

Про це у Facebook повідомляє Київська служба порятунку.

За прогнозом Укргідрометцентру, 21 січня вночі у столиці очікується 9-11° морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6° морозу, 23 січня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла.

"Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих", - йдеться у повідомленні.

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Як вберегтися від бурульок: основні рекомендації

звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;

не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

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