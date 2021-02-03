Повінь у Туреччині затопила будинки, машини застрягли на дорогах (фото, відео)

Опадів випало у півтора рази більше за місячну норму.

Турецьке місто залило водою / Фото REUTERS

Смертельні паводки у турецькому Ізмірі. Стихія вже забрала життя двох людей. Доля ще кількох досі невідома, їх шукають рятувальники.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Затоплені понад 1500 будинків. Сотні автівок застрягли просто на дорогах. Свідки розповідають, що зливи тривали лічені години. Та цього було достатньо, аби води налило по вікна.

Зливи сильно залили місто / Фото REUTERS

Синоптики кажуть, що опадів випало у півтора рази більше за місячну норму, втім стихія не вщухне й у найближчі дні прогнозують нові зливи.

Негода завдала збитків на мільйони доларів.

Повінь у Парижі

Столиця Франції потерпає від води. Сьогодні, 3 лютого, очікується пік паводку.

Після кількох тижнів потужних опадів Сена вийшла з берегів. Рівень води у річці піднявся на 4 метри. Через підтоплення паризька влада закрила кілька ділянок на набережних. Перекриті також деякі дороги та підземні переходи.

У Парижі оголосили "жовтий" рівень небезпеки, прогнозують, вода може піднятися ще принаймні на метр.