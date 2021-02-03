Повінь у Туреччині затопила будинки, машини застрягли на дорогах (фото, відео)
Опадів випало у півтора рази більше за місячну норму.
Смертельні паводки у турецькому Ізмірі. Стихія вже забрала життя двох людей. Доля ще кількох досі невідома, їх шукають рятувальники.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Затоплені понад 1500 будинків. Сотні автівок застрягли просто на дорогах. Свідки розповідають, що зливи тривали лічені години. Та цього було достатньо, аби води налило по вікна.
Синоптики кажуть, що опадів випало у півтора рази більше за місячну норму, втім стихія не вщухне й у найближчі дні прогнозують нові зливи.
Негода завдала збитків на мільйони доларів.
Повінь у Парижі
Столиця Франції потерпає від води. Сьогодні, 3 лютого, очікується пік паводку.
Після кількох тижнів потужних опадів Сена вийшла з берегів. Рівень води у річці піднявся на 4 метри. Через підтоплення паризька влада закрила кілька ділянок на набережних. Перекриті також деякі дороги та підземні переходи.
У Парижі оголосили "жовтий" рівень небезпеки, прогнозують, вода може піднятися ще принаймні на метр.
"Статуя Зуав (під мостом Альма - прим. ред.) є чимось особливим для парижан, адже тільки її ноги занурюються у воду, це означає, що води річки Сени піднімаються, що зазвичай трапляється восени. Для зими це непритаманно", - каже жителька Парижу.
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