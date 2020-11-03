Сьогодні Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)
У вівторок в Україні очікуються сильні дощі. Сухо буде лише в північних і південних регіонах.
У вівторок, 3 листопада, в Україні буде похмура і хмарна погода. У західних областях пройдуть дощі, місцями зливи. Опади також очікуються в Донецькій і Луганській областях.
Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі: прогноз погоди на тиждень (карта)
Про це повідомляє Погода УНІАН.
- У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +6°, вдень +10°.
- У Чернігові невелика хмарність, температура повітря вночі +4°, вдень +11°.
- У Львові у вівторок мінлива хмарність, вночі +9°, вдень +14°, злива.
- У Луцьку суцільна хмарність, вночі +6°, вдень +9°, злива.
- У Рівному у вівторок похмуро, вночі +6°, вдень +9°, сильний дощ.
- У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +9°, злива.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, похмуро, злива.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +11°, дощ.
- У Чернівцях у вівторок похмуро, злива, вночі +6°, вдень +9°.
- У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+11°.
- У Житомирі у вівторок невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +11°.
- У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°, невеликий дощ.
- У Полтаві сьогодні невелика хмарність, температура повітря +4°...+10°.
- В Одесі 3 листопада буде трохи хмарно, температура вночі +7°, вдень +13°.
- У Херсоні у вівторок вночі +6°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +10°.
- У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі +6°, вдень +11°.
- У Сумах сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря +4°...+11°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, невеликий дощ, температура вночі +5°, вдень +10°.
- У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +6°...+14°.
- У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +6°, вдень +11°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +12°.
3 листопада - день Іларіона.
Згідно з прикметами, якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Якщо дим з труби піднімається прямо - скоро погода налагодиться. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.
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- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+9°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+9°... +5°
- Луцьк+8°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+8°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
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Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+10 °
Мін./mакс. температура:+6° / +22°
Вологість:75 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:14 км
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