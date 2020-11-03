Сьогодні Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)

08:00, 3 листопада 2020
4016

У вівторок в Україні очікуються сильні дощі. Сухо буде лише в північних і південних регіонах.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі / фото flickr.com/photos/flashback85
Сьогодні в Україні пройдуть дощі / фото flickr.com/photos/flashback85

У вівторок, 3 листопада, в Україні буде похмура і хмарна погода. У західних областях пройдуть дощі, місцями зливи. Опади також очікуються в Донецькій і Луганській областях.

Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі: прогноз погоди на тиждень (карта)

Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +6°, вдень +10°.
  • У Чернігові невелика хмарність, температура повітря вночі +4°, вдень +11°.
  • У Львові у вівторок мінлива хмарність, вночі +9°, вдень +14°, злива.
  • У Луцьку суцільна хмарність, вночі +6°, вдень +9°, злива.
  • У Рівному у вівторок похмуро, вночі +6°, вдень +9°, сильний дощ.
  • У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +9°, злива.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, похмуро, злива.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +11°, дощ. 
  • У Чернівцях у вівторок похмуро, злива, вночі +6°, вдень +9°.
  • У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+11°.
  • У Житомирі у вівторок невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +11°.
  • У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°, невеликий дощ.
  • У Полтаві сьогодні невелика хмарність, температура повітря +4°...+10°.
  • В Одесі 3 листопада буде трохи хмарно, температура вночі +7°, вдень +13°.
  • У Херсоні у вівторок вночі +6°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +10°.
  • У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі +6°, вдень +11°.
  • У Сумах сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря +4°...+11°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, невеликий дощ, температура вночі +5°, вдень +10°.
  • У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +6°...+14°.
  • У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +6°, вдень +11°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +12°.
Погода в Україні 3 листопада / УНІАН
Погода в Україні 3 листопада / УНІАН

3 листопада - день Іларіона.

Згідно з прикметами, якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Якщо дим з труби піднімається прямо - скоро погода налагодиться. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: дощпогода в Українідощі в Україніпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+10°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
75 %
762 мм
1.8 м/с
1 %
Стрічка новин
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять