Сьогодні Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)

У вівторок в Україні очікуються сильні дощі. Сухо буде лише в північних і південних регіонах.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі / фото flickr.com/photos/flashback85

У вівторок, 3 листопада, в Україні буде похмура і хмарна погода. У західних областях пройдуть дощі, місцями зливи. Опади також очікуються в Донецькій і Луганській областях.

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Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +6°, вдень +10°.

У Чернігові невелика хмарність, температура повітря вночі +4°, вдень +11°.

У Львові у вівторок мінлива хмарність, вночі +9°, вдень +14°, злива.

У Луцьку суцільна хмарність, вночі +6°, вдень +9°, злива.

У Рівному у вівторок похмуро, вночі +6°, вдень +9°, сильний дощ.

У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +9°, злива.

У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, похмуро, злива.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +11°, дощ.

У Чернівцях у вівторок похмуро, злива, вночі +6°, вдень +9°.

У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+11°.

У Житомирі у вівторок невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +11°.

У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°, невеликий дощ.

У Полтаві сьогодні невелика хмарність, температура повітря +4°...+10°.

В Одесі 3 листопада буде трохи хмарно, температура вночі +7°, вдень +13°.

У Херсоні у вівторок вночі +6°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +10°.

У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі +6°, вдень +11°.

У Сумах сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря +4°...+11°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +10°.

У Дніпрі мінлива хмарність, невеликий дощ, температура вночі +5°, вдень +10°.

У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +6°...+14°.

У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +6°, вдень +11°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +12°.

Погода в Україні 3 листопада / УНІАН

3 листопада - день Іларіона.

Згідно з прикметами, якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Якщо дим з труби піднімається прямо - скоро погода налагодиться. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.

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