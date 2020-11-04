Сьогодні в Україні потеплішає до +16° (карта)
Опадів не очікується у середу, 4 листопада.
У середу, 4 листопада, в Україні трохи потеплішає - стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+12° на заході, і до +16 ° - в південних областях. Опадів не буде.
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Про це повідомляє Погода УНІАН.
- У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +4°, вдень +8°.
- У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +10°.
- У Львові в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +12°.
- У Рівному в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.
- У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +1°, вдень +10°, невелика хмарність.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +12°, невелика хмарність.
- У Чернівцях у середу невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°.
- У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+10°.
- У Житомирі в середу невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°.
- У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, невелика хмарність.
- У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +12.
- У Полтаві сьогодні незначна хмарність, температура повітря +4°...+14°.
- В Одесі 4 листопада буде сонячно, температура вночі +6°, вдень +16°.
- У Херсоні в середу вночі +7°, вдень +15°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде сонячно, вночі +7°, вдень +16°.
- У Запоріжжі ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +16°.
- У Сумах сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря +7°...+13°.
- У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +13°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +15°.
- У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +9°...+16°.
- У Краматорську сьогодні ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +15°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +15°.
4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+9°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+9°... +5°
- Луцьк+8°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+8°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+11°... +7°
+10°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+10 °
Мін./mакс. температура:+6° / +22°
Вологість:75 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:14 км
Фаза місяця:
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