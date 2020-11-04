Сьогодні в Україні потеплішає до +16° (карта)

Опадів не очікується у середу, 4 листопада.

Сьогодні в Україні буде тепло і без опадів / фото ua.depositphotos.com

У середу, 4 листопада, в Україні трохи потеплішає - стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+12° на заході, і до +16 ° - в південних областях. Опадів не буде.

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Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +4°, вдень +8°.

У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +10°.

У Львові в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +12°.

У Рівному в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.

У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°.

У Хмельницькому сьогодні вночі +1°, вдень +10°, невелика хмарність.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +12°, невелика хмарність.

У Чернівцях у середу невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°.

У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+10°.

У Житомирі в середу невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°.

У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, невелика хмарність.

У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +12.

У Полтаві сьогодні незначна хмарність, температура повітря +4°...+14°.

В Одесі 4 листопада буде сонячно, температура вночі +6°, вдень +16°.

У Херсоні в середу вночі +7°, вдень +15°, мінлива хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде сонячно, вночі +7°, вдень +16°.

У Запоріжжі ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +16°.

У Сумах сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря +7°...+13°.

У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +13°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +15°.

У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +9°...+16°.

У Краматорську сьогодні ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +15°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +15°.

Погода в Україні 4 листопада / УНІАН

4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.

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