Сьогодні в Україні потеплішає до +16° (карта)

08:00, 4 листопада 2020
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Опадів не очікується у середу, 4 листопада.

Сьогодні в Україні буде тепло і без опадів / фото ua.depositphotos.com
Сьогодні в Україні буде тепло і без опадів / фото ua.depositphotos.com

У середу, 4 листопада, в Україні трохи потеплішає - стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+12° на заході, і до +16 ° - в південних областях. Опадів не буде.

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Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві сьогодні буде похмура погода, температура повітря вночі +4°, вдень +8°.
  • У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +5°, вдень +10°.
  • У Львові в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +12°.
  • У Рівному в середу невелика хмарність, вночі +6°, вдень +12°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +1°, вдень +10°, невелика хмарність.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі +6°, вдень +12°, невелика хмарність.
  • У Чернівцях у середу невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°.
  • У Вінниці сьогодні невелика хмарність, температура повітря +1°...+10°.
  • У Житомирі в середу невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°.
  • У Черкасах вночі +5°, вдень +10°, невелика хмарність.
  • У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +12.
  • У Полтаві сьогодні незначна хмарність, температура повітря +4°...+14°.
  • В Одесі 4 листопада буде сонячно, температура вночі +6°, вдень +16°.
  • У Херсоні в середу вночі +7°, вдень +15°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде сонячно, вночі +7°, вдень +16°.
  • У Запоріжжі ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +16°.
  • У Сумах сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря +7°...+13°.
  • У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +13°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +15°.
  • У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +9°...+16°.
  • У Краматорську сьогодні ясно і безхмарно, температура вночі +6°, вдень +15°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +15°.
Погода в Україні 4 листопада / УНІАН
Погода в Україні 4 листопада / УНІАН

4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.

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Автор: Катерина Лиманська

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