Зазвичай один із найсухіших місяців року вразив кількістю опадів.

Липень у Києві був трохи теплішим за кліматичну норму, а опадів було значно більше, ніж звичайно. Про це повідомляє у Фейсбук Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостереження столичної гідрометеорологічної станції, середньомісячна температура повітря у Києві в липні склала 22,6°С. Це на 1,3°С вище за кліматичну норму.

Найхолоднішим днем місяця було 1 липня, коли під ранок температура повітря складали лише 12,9°С. А от найвищу познаачку термометри Киян показали усього через тиждень - 7 липня. В той день максимальна температура сягнула +34,4°С.

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Що стосується, опадів, то метеорологічний пункт на проспекті Науки зафіксував протягом липня 97 мм. Це 143% місячної норми. І це перший від початку року значний показник рівня опадів у столиці.

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Як писав УНІАН, цими вихідними температура повітря в Україні знову почне зростати. Дуже тепло буде в усіх регіонах, але особливо гаряче, як завжди, буде на сході - місцями там очікується сильна спека до +35°. А от істотних опадів найближчими днями не прогнозують.

За прогнозами синоптиків, завтра у столиці буде майже без хмар, вночі температура повітря складе +16°, вдень +26°. У неділю вночі очікується ще тепліше: +18° вночі та +27° вдень.

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