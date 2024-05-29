У деяких місцях автівкам доводиться дорогами "пливти".

Вночі в Одесі сильна злива підтопила низку вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради. Йдеться, що сильний дощ, який йшов майже усю ніч, призвів до підтоплення низці магістральних вулиць.

"Над ліквідацією підтоплень та забезпеченням проїзду працювало сім бригад комунального підприємства "Міські дороги". У роботах задіяно вісім одиниць техніки та 25 співробітників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі на магістральних вулицях рух відновлено. Водночас поки що ускладнений рух вулицею Одарія, Отамана Чепіги ріг Церковної, а також на вулиці Хімічній ріг Промислової.

За даними синоптиків, 29 травня також очікуються опади. Зокрема, згідно з прогнозом погоди, у місті буде хмарно, помірний дощ, вітер вдень південний, 7-12 м/с. Температура вранці 14-16°C, вдень 19-21°C, температура морської води - 18-19°C.

У соціальних мережах люди пишуть, що деякими вулицями важко проїхати та публікують відповідні відео. Зокрема, показали, що діється на Хімічній ріг Промислової, де територія перетворилася на справжнє озеро, а автівкам доводиться майже пливти дорогою.

Погода в Україні

Нагадаємо, в Україні 29 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на півдні країни, у Вінницькій області та Прикарпатті очікуються дощі, місцями грози. Вдень, крім більшості північних областей, теж дощитиме. За даними Укргідрометцентру, вітер очікується східний, 5-10 м/с, температура повітря - вночі - +12...+17 °C, у західних областях - +9...+14 °C; вдень - +23...+28 °C, на півдні, південному-заході та Кіровоградщині - +19...+24 °C, на високогір'ї Карпат - +13...+18 °C.

Також синоптики попередили про небезпечні явища - 28-31 травня знижуватимуться рівні води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та Десні з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки - жовтий).

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