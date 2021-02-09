У більшій частині України сніг, подекуди з дощем.

У ДСНС зазначають, що в центральних областях місцями ожеледь / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Завтра на дорогах країни, крім південного сходу, очікується ожеледиця.

Читайте також У Києві в "боротьбу" з негодою вступив БТР (фото)Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, завтра в більшій частині Україні сніг, подекуди з дощем.

Зокрема, в західних, північних і центральних областях сніг, місцями значний сніг, а в Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем.

Водночас у південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.

У ДСНС зазначають, що в центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця, а також в центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний з переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму – 10-15° тепла.

На Київщині вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

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