Хуртовини повертаються: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
Завтра очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети.
До України йдуть снігопади та різке зниження температури повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Завтра ситуація кардинально зміниться. До нас йде потужний холодний атмосферний фронт із півночі Європи. І саме за ним поширюватиметься холодне повітря", - написала вона.
2 квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети.
У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння.
Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до -1°...-7° .
Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -4° до +1°.
Вночі та завтра вранці у Києві випадатиме сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу. Вдень опади послабнуть, проте температура повітря знизиться до -2°....-5°.
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