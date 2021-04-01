Хуртовини повертаються: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Завтра очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети.

Завтра до України "повернеться" зима / Фото ua.depositphotos.com

До України йдуть снігопади та різке зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Дощі та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня

"Завтра ситуація кардинально зміниться. До нас йде потужний холодний атмосферний фронт із півночі Європи. І саме за ним поширюватиметься холодне повітря", - написала вона.

2 квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети.

У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння.

Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до -1°...-7° .

Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -4° до +1°.

Вночі та завтра вранці у Києві випадатиме сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу. Вдень опади послабнуть, проте температура повітря знизиться до -2°....-5°.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: