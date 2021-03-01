Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +6°
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +6°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра в Україні візирне сонце, температура підвищиться до +14° (карта)
Весь день буде похмуро. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 6,3 м/с.
Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 2 березня
2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+4°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... -2°
- Київ+4°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+4°... -1°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+5°... -1°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
Відчувається як:+5 °
Мін./mакс. температура:-3° / +10°
Вологість:65 %
Тиск:750 мм
Вітер: 8.3 м/с
Ймовірність опадів:75 %
Схід:06:42
Захід18:02
Видимість:0.8 км
Фаза місяця:
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