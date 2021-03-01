Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +6°

Опадів не очікується.

У Києві завтра очікується хмарна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +6°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде похмуро. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 6,3 м/с.

Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 2 березня

2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.

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