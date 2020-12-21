Завтра на киян чекає сонячна погода з температурою до -1°
У столиці завтра без опадів.
У вівторок, 22 грудня, в Києві очікується практично безхмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -5°, а вдень - підніметься максимум до -1°. Без опадів.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 2,7 м / с.
Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.
Народний прогноз на 22 грудня
Ганни Згідно народних прикмет на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого забору, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Коли йде дощ — вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день — на врожай садовини. Сонце ясне, променисте — новоріччя буде морозяним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній — під Новий рік буде хмарно, з відлигою. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки. Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня.
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- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-2°... -8°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя-1°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький0°... -5°
- Луганськ-3°... -9°
- Луцьк+2°... -1°
- Львів+2°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+3°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницький0°... -2°
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- Чернігів+1°... -5°
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