Сильний вітер повалив безліч дерев, а град побив фасади будівель.

У ніч на 28 липня в деяких областях України негода наробила лиха: сильний вітер повалив безліч дерев, а дощі затопили вулиці.

Негода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області сильний дощ супроводжувався градом й ураганом. За даними ДСНС Дніпропетровської області, у місті впало багато дерев. Наприклад, на вулиці Лірницькій Новокодацького району дерево впало на газову трубу, а на вулиці Макарова дерево впало на трамвайні колії і перекрило рух. За даними місцевих ЗМІ, деякі вулиці міста затопило, а в Дніпропетровській області також була злива з градом.

На даний момент роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Рятувальники вже здійснили 35 виїздів, розпиляли і прибрали 67 дерев, 11 з яких впали на автомобілі.

Стихія на Запоріжжі

Негода розігралася і в Запорізькій області. За даними місцевої міськради, роботи з ліквідації останній негоди почалися з самого ранку відразу після завершення комендантської години.

Фахівці чистять дощоприймачі, прибирають з доріг дерева, очищають від мулу, гілок і Листя дороги. Представники КП" Запоріжміськсвітло" прибирають гілки та дерева з мереж зовнішнього освітлення, відновлюють роботу пошкоджених ділянок.

КП "Запоріжелектротранс" відновлює пошкоджені контактні мережі електротранспорту. На кількох ділянках рух трамваїв і тролейбусів вже відновлено.

Штормове попередження - прогноз на 28 липня

Сьогодні, 28 липня, розгул стихії в Україні продовжиться. За даними Укргідрометцентру, скрізь, крім західних, Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей, очікуються грози і місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях прогнозуються значні дощі.

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