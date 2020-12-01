Заметіль у перший день зими: трасу Київ-Одеса засипало снігом (відео)

11:33, 1 грудня 2020
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На під'їзді до Одеси трасу замело снігом.

Комунальники відразу розпочали розчищати дорогу / Фото: odessa-life.od.ua
Комунальники відразу розпочали розчищати дорогу / Фото: odessa-life.od.ua

У ніч на 1 грудня трасу Київ-Одеса замело снігом. 

У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°

У мережі з'явилося декілька роликів не тільки від водіїв легкових авто, але й від самих працівників комунальних служб, яким довелося вийти на роботу вночі.

Попередження про погіршення погоди в Україні

Сьогодні, 1 грудня, у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території - без опадів.

На території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.

"2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Автор: Олена Пилипчак

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