Заметіль у перший день зими: трасу Київ-Одеса засипало снігом (відео)
На під'їзді до Одеси трасу замело снігом.
У ніч на 1 грудня трасу Київ-Одеса замело снігом.
У перший день зими температура в Карпатах впала до -12°
У мережі з'явилося декілька роликів не тільки від водіїв легкових авто, але й від самих працівників комунальних служб, яким довелося вийти на роботу вночі.
Попередження про погіршення погоди в Україні
Сьогодні, 1 грудня, у більшості північних, центральних та південних областей України невеликий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території - без опадів.
На території України, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця.
"2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, невеликий сніг та мокрий сніг. Крім південно-східної частини країни, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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